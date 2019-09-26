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Serbest piyasada döviz fiyatları - 24 Eylül 2019
Serbest piyasada dolar 5,6980 liradan, euro ise 6,2630 liradan güne başladı.
Ekonomi 24.09.2019, 09:19 24.09.2019, 09:25
Serbest piyasada dolar 5,6980 liradan, euro ise 6,2630 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6960 liradan alınan dolar 5,6980 liradan, 6,2610 liradan alınan euro ise 6,2630 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7380 liradan, euro ise 6,3070 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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