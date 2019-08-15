Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,58 liradan, euro ise 6,2280 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,5780 liradan alınan dolar 5,58 liradan, 6,2260 liradan alınan euro ise 6,2280 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,49 liradan, euro ise 6,15 liradan satılmıştı.

(İHA)