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Serbest piyasada döviz fiyatları - 25 Eylül 2019
Serbest piyasada dolar 5,7060 liradan, euro ise 6,2770 liradan güne başladı.
Ekonomi 25.09.2019, 09:19 25.09.2019, 11:24
Serbest piyasada dolar 5,7060 liradan, euro ise 6,2770 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7040 liradan alınan dolar 5,7060 liradan, 6,2750 liradan alınan euro ise 6,2770 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,69 liradan, euro ise 6,2680 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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