Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,6550 liradan, euro ise 6,2450 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6530 liradan alınan dolar 5,6550 liradan, 6,2430 liradan alınan euro ise 6,2450 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,6780 liradan, euro ise 6,2560 liradan satılmıştı.

(İHA)