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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "4+4+4 başladığı yıl ilkokula başlayan çocuklar, 2020-2021 eğitim yılında lise bire başlayacak. Bizim çağ nüfusumuz normalde 1 milyon 200 bin civarındayken o sene 1 milyon 800 bin küsur olacak. Önümüzdeki yıl bizim fiziksel alt
Selçuk: "Ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde, sınıfta kalmaya ilişkin, tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız."
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,6550 liradan, euro ise 6,2450 liradan güne başladı.
Ekonomi 05.09.2019, 09:22 05.09.2019, 09:38
Serbest piyasada dolar 5,6550 liradan, euro ise 6,2450 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6530 liradan alınan dolar 5,6550 liradan, 6,2430 liradan alınan euro ise 6,2450 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,6780 liradan, euro ise 6,2560 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)