Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "4+4+4 başladığı yıl ilkokula başlayan çocuklar, 2020-2021 eğitim yılında lise bire başlayacak. Bizim çağ nüfusumuz normalde 1 milyon 200 bin civarındayken o sene 1 milyon 800 bin küsur olacak. Önümüzdeki yıl bizim fiziksel alt
Kazakistan'da İkinci Orta Asya Su Forumu
GittiGidiyor ve Akbank'tan 100 liraya varan chip-para
Avrupa borsaları
Ankara'da uyuşturucu operasyonu
"ASKİ'nin verdiği su damacana suyundan daha sağlıklı"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya'ya gidecek
Selçuk: "Ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde, sınıfta kalmaya ilişkin, tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız."
Gram altın 282 lira seviyelerinde
Araçlarda bulundurulması gereken gereçlere yönelik denetim

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,6550 liradan, euro ise 6,2450 liradan güne başladı.

Ekonomi 05.09.2019, 09:22 05.09.2019, 09:38
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,6550 liradan, euro ise 6,2450 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6530 liradan alınan dolar 5,6550 liradan, 6,2430 liradan alınan euro ise 6,2450 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,6780 liradan, euro ise 6,2560 liradan satılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#serbest piyasa #ekonomi haberleri #euro haberleri #dolar haberleri #döviz #ekonomi
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@