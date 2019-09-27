Serbest piyasada döviz fiyatları - 26 Eylül 2019

Serbest piyasada dolar 5,6850 liradan, euro ise 6,2350 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6830 liradan alınan dolar 5,6850 liradan, 6,2330 liradan alınan euro ise 6,2350 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,6920 liradan, euro ise 6,2520 liradan satılmıştı.

(İHA)