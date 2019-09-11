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Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,7830 liradan, euro ise 6,3930 liradan güne başladı.
Ekonomi 11.09.2019, 09:12 11.09.2019, 09:21
Serbest piyasada dolar 5,7830 liradan, euro ise 6,3930 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7810 liradan alınan dolar 5,7830 liradan, 6,3910 liradan alınan euro ise 6,3930 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7790 liradan, euro ise 6,38 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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