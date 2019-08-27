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Serbest piyasada döviz fiyatları... 27 Ağustos 2019
Serbest piyasada dolar 5,8190 liradan, euro ise 6,4620 liradan güne başladı.
Ekonomi 27.08.2019, 09:30 27.08.2019, 11:15
Serbest piyasada dolar 5,8190 liradan, euro ise 6,4620 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8170 liradan alınan dolar 5,8190 liradan, 6,46 liradan alınan euro ise 6,4620 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7960 liradan, euro ise 6,4450 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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