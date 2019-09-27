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Serbest piyasada döviz fiyatları - 27 Eylül 2019

Serbest piyasada dolar 5,6690 liradan, euro ise 6,1920 liradan güne başladı.

Ekonomi 27.09.2019, 09:20 27.09.2019, 09:44
Serbest piyasada döviz fiyatları - 27 Eylül 2019

Serbest piyasada dolar 5,6690 liradan, euro ise 6,1920 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6670 liradan alınan dolar 5,6690 liradan, 6,19 liradan alınan euro ise 6,1920 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,6640 liradan, euro ise 6,2140 liradan satılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#döviz fiyatları #ekonomi #döviz
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