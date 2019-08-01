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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan son dakika deprem açıklaması...
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#Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar
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#Prof. Dr. Robert Spetzler
#SirAyet 2
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#altın
#borsada son durum
#fenerbahçe
#Zeytinburnunda vatandaşlar
#Renault Mais
#Uzm. Dr. Halil Genç
#israil
#altındağ haberleri
#samsun
#altındağ
#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
#Başkanı Mustafa Şentop
#İstanbul Silivri
#Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
#Batıgöz Sağlık Grubundan Gastroenteroloji Uzmanı
#Prof. Dr. İlhan Elmacı
#Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar
#Prof. Dr. Koray Özduma
#Prof. Dr. Robert Spetzler
#SirAyet 2
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