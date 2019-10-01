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Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,6580 liradan, euro ise 6,1630 liradan güne başladı.
Ekonomi 01.10.2019, 09:19 01.10.2019, 09:30
Serbest piyasada dolar 5,6580 liradan, euro ise 6,1630 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6560 liradan alınan dolar 5,6580 liradan, 6,1610 liradan alınan euro ise 6,1630 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,6480 liradan, euro ise 6,16 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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