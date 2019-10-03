Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,7060 liradan, euro ise 6,2590 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7040 liradan alınan dolar 5,7060 liradan, 6,2570 liradan alınan euro ise 6,2590 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7140 liradan, euro ise 6,2580 liradan satılmıştı.

(İHA)