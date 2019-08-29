Serbest piyasada döviz fiyatları - 29 Ağustos 2019

Serbest piyasada dolar 5,8230 liradan, euro ise 6,4560 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8210 liradan alınan dolar 5,8230 liradan, 6,4540 liradan alınan euro ise 6,4560 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,8110 liradan, euro ise 6,4530 liradan satılmıştı.

(İHA)