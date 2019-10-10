Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,8810 liradan, euro ise 6,47 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7990 liradan alınan dolar 5,8810 liradan, 6,4680 liradan alınan euro ise 6,47 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,8460 liradan, euro ise 6,4220 liradan satılmıştı.

(İHA)