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Serbest piyasada döviz fiyatları - 30 Eylül 2019

Serbest piyasada dolar 5,6680 liradan, euro ise 6,2030 liradan haftaya başladı.

Ekonomi 30.09.2019, 09:12 30.09.2019, 09:28
Serbest piyasada döviz fiyatları - 30 Eylül 2019

Serbest piyasada dolar 5,6680 liradan, euro ise 6,2030 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6660 liradan alınan dolar 5,6680 liradan, 6,2010 liradan alınan euro ise 6,2030 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,66 liradan, euro ise 6,19 liradan satılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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