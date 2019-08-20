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Serbest piyasada döviz fiyatları.... Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? 20 Ağustos 2019
Serbest piyasada dolar 5,6470 liradan, euro ise 6,2620 liradan güne başladı.
Ekonomi 20.08.2019, 09:32 20.08.2019, 09:39
Serbest piyasada döviz fiyatları.... Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? 20 Ağustos 2019
Serbest piyasada dolar 5,6470 liradan, euro ise 6,2620 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6450 liradan alınan dolar 5,6470 liradan, 6,26 liradan alınan euro ise 6,2620 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,64 liradan, euro ise 6,27 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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