Serbest piyasada döviz fiyatları.... Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? 22 Ağustos 2019

Serbest piyasada dolar 5,7280 liradan, euro ise 6,3560 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7260 liradan alınan dolar 5,7280 liradan, 6,3540 liradan alınan euro ise 6,3560 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,71 liradan, euro ise 6,34 liradan satılmıştı.

(İHA)