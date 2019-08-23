Serbest piyasada döviz fiyatları.... Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? 23 Ağustos 2019

Serbest piyasada dolar 5,7690 liradan, euro ise 6,3870 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7670 liradan alınan dolar 5,7690 liradan, 6,3850 liradan alınan euro ise 6,3870 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7660 liradan, euro ise 6,3990 liradan satılmıştı.

(İHA)