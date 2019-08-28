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Serbest piyasada döviz fiyatları.... Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu? 28 Ağustos 2019
Serbest piyasada dolar 5,8320 liradan, euro ise 6,4820 liradan güne başladı.
Ekonomi 28.08.2019, 09:19 28.08.2019, 10:02
Serbest piyasada döviz fiyatları.... Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu? 28 Ağustos 2019
Serbest piyasada dolar 5,8320 liradan, euro ise 6,4820 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,83 liradan alınan dolar 5,8320 liradan, 6,48 liradan alınan euro ise 6,4820 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,8080 liradan, euro ise 6,4520 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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