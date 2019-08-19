Serbest piyasada döviz fiyatları.... Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? 19 Ağustos 2019
Serbest piyasada dolar 5,57 liradan, euro ise 6,18 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada döviz fiyatları.... Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? 19 Ağustos 2019
Serbest piyasada dolar 5,57 liradan, euro ise 6,18 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,5680 liradan alınan dolar 5,57 liradan, 6,1780 liradan alınan euro ise 6,18 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,57 liradan, euro ise 6,17 liradan satılmıştı.
(İHA)
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar, haftanın ilk günü 19 Ağustos 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,57 liradan güne başladı.
Euro ise aynı saatlerde 6,18 TL seviyelerinde yer alıyor.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,55 seviyesinin altında düşüşün ivme kazanabileceğini kaydetti.
PİYASALAR POWELL'IN MESAJINI BEKLİYOR
Küresel piyasalar, geçen hafta risk iştahını azaltan gelişmelerle negatif seyretmesinin ardından, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konferansı kapsamında yapacağı açıklamalarla yön bulacak.
Analistler, bu hafta Jackson Hole'da gerçekleştirilecek toplantıdan gelecek mesajlar, Fed toplantı tutanakları ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyledi.
Yurt içinde ise Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek 98.500 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, haziran ayı perakende satış ile ciro endeksleri
11.00 Euro Bölgesi, haziran ayı cari işlemler dengesi
12.00 Euro Bölgesi, temmuz TÜFE
|İmsak
|04:23
|Güneş
|05:57
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:44
|Akşam
|19:48
|Yatsı
|21:15
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|1
|3
|2. Malatyaspor
|1
|3
|3. Denizlispor
|1
|3
|4. Alanyaspor
|1
|3
|5. Antalyaspor
|1
|3
|6. Çaykur Rizespor
|1
|3
|7. Trabzonspor
|1
|1
|8. Kasımpaşa
|1
|1
|9. Ankaragücü
|1
|1
|10. Konyaspor
|1
|1
|11. Fenerbahçe
|0
|0
|12. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|13. Gençlerbirliği
|1
|0
|14. Göztepe
|1
|0
|15. Kayserispor
|1
|0
|16. Galatasaray
|1
|0
|17. Beşiktaş
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|0
|0
|11. Boluspor
|1
|0
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|0
|-6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. Brighton
|2
|4
|5. Tottenham
|2
|4
|6. Bournemouth
|2
|4
|7. Sheffield United
|2
|4
|8. Everton
|2
|4
|9. M. United
|1
|3
|10. Burnley
|2
|3
|11. Norwich City
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|2
|13. Wolverhampton
|1
|1
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. West Ham
|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Deportivo Alaves
|1
|3
|7. Osasuna
|1
|3
|8. Granada
|1
|1
|9. Villarreal
|1
|1
|10. Real Sociedad
|1
|1
|11. Valencia
|1
|1
|12. Atlético Madrid
|0
|0
|13. Getafe
|0
|0
|14. Eibar
|1
|0
|15. Real Betis
|1
|0
|16. Barcelona
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0