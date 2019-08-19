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Serbest piyasada döviz fiyatları.... Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? 19 Ağustos 2019

Serbest piyasada dolar 5,57 liradan, euro ise 6,18 liradan haftaya başladı.

Ekonomi 19.08.2019, 09:37 19.08.2019, 09:59
Serbest piyasada döviz fiyatları.... Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? 19 Ağustos 2019

Serbest piyasada döviz fiyatları.... Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? 19 Ağustos 2019

Serbest piyasada dolar 5,57 liradan, euro ise 6,18 liradan haftaya başladı. 
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,5680 liradan alınan dolar 5,57 liradan, 6,1780 liradan alınan euro ise 6,18 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,57 liradan, euro ise 6,17 liradan satılmıştı. 
(İHA)

Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar, haftanın ilk günü 19 Ağustos 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,57 liradan güne başladı.

Euro ise aynı saatlerde 6,18 TL seviyelerinde yer alıyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,55 seviyesinin altında düşüşün ivme kazanabileceğini kaydetti.

PİYASALAR POWELL'IN MESAJINI BEKLİYOR

Küresel piyasalar, geçen hafta risk iştahını azaltan gelişmelerle negatif seyretmesinin ardından, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konferansı kapsamında yapacağı açıklamalarla yön bulacak.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma gününü özellikle bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle yüzde 0,87 düşüşle 95.734,17 puandan tamamladı. Geçen hafta 5,63 seviyelerine kadar yükselen dolar/TL ise yeni haftada 5,56 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bu hafta Jackson Hole'da gerçekleştirilecek toplantıdan gelecek mesajlar, Fed toplantı tutanakları ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyledi.

Yurt içinde ise Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek 98.500 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı perakende satış ile ciro endeksleri

11.00 Euro Bölgesi, haziran ayı cari işlemler dengesi

12.00 Euro Bölgesi, temmuz TÜFE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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