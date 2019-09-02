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Serbest piyasada döviz fiyatları... Döviz güne nasıl başladı?
Serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, euro ise 6,4160 liradan haftaya başladı.
Ekonomi 02.09.2019, 09:27 02.09.2019, 09:36
Serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, euro ise 6,4160 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8320 liradan alınan dolar 5,8340 liradan, 6,4140 liradan alınan euro ise 6,4160 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,83 liradan, euro ise 6,45 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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