Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,6620 liradan, euro ise 6,27 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,66 liradan alınan dolar 5,6620 liradan, 6,2680 liradan alınan euro ise 6,27 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,6840 liradan, euro ise 6,2810 liradan satılmıştı.

(İHA)