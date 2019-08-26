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Serbest piyasada döviz fiyatları - Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 26.08.2019
Serbest piyasada dolar 5,8370 liradan, euro ise 6,5060 liradan güne başladı.
Ekonomi 26.08.2019, 09:21 26.08.2019, 09:35
Serbest piyasada döviz fiyatları - Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 26.08.2019
Serbest piyasada dolar 5,8370 liradan, euro ise 6,5060 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8350 liradan alınan dolar 5,8370 liradan, 6,5040 liradan alınan euro ise 6,5060 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7670 liradan, euro ise 6,3860 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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