Serbest piyasada döviz fiyatları - Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (21.08.2019)

Serbest piyasada dolar 5,7360 liradan, euro ise 6,3670 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7340 liradan alınan dolar 5,7360 liradan, 6,3650 liradan alınan euro ise 6,3670 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,73 liradan, euro ise 6,35 liradan satılmıştı.

(İHA)

Dolar: 5,7360 Lira

Euro : 6,3670 Lira