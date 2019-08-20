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Serbest piyasada gün sonu altın fiyatları..... 20 Ağustos 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,50 lira oldu.

Ekonomi 20.08.2019, 17:23 20.08.2019, 17:34
Serbest piyasada gün sonu altın fiyatları..... 20 Ağustos 2019
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Serbest piyasada gün sonu altın fiyatları..... 20 Ağustos 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 277,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,50 liradan, bin 828 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 849 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 786 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 806 liradan, 893 liradan alınan Yarım Ziynet 903 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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