SGK İşe Giriş ve İşten Çıkış Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK işe girş ve çıkış bildirgesi sorgulama işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet adresi üzerinden yapılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun yanı sıra, e-devlet üzerinden işe giriş ve çıkış bildirgesi sorgulama işlemlerinizi yapmanız mümkündür. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında düzenlenen SGK işe giriş ve işten çıkış sorgulama işlemleri işverenlerin yükümlülükleri altındadır. İşverenler tarafından ilgili kurumlara bildirilmeyen işe giriş ve çıkış için idari para cezası uygulanmaktadır.

İşe giriş ve çıkış bildirgesi sorgulama ve bildirim işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet adresi veya e-devlet üzerinden işlem yapılabilmektedir. Kişilerin çalışma hayatına ilişkin işe başlama tarihleri ve işten hangi nedenle ve tarihte ayrıldığını gösteren bildirgelerdir. Bu bildirgelerin işverenler tarafından yapılması gerekmektedir.

SGK İşe Giriş ve Çıkış Bildirgesi Nedir?

SGK işe giriş işten çıkış bildirgesi, işveren tarafından düzenlenen ve kişilerin çalışma hayatına başlangıcı ile işten ayrılışlarını gösteren bildirgelerdir. Adında da anlaşılacağı üzere işe giriş bildirgesi kişilerin işe başladıkları tarihte Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde işten çıkış bildirgesi de kişinin işten ayrılmasını takiben bildirilir.

SGK İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi Nereden Sorgulanır?

İşe giriş ve çıkış bildirgesi işveren ve işçide bulunmalıdır. Ancak, bildirim işlemlerinin işveren tarafından yapılması gerekmektedir. İşe giriş bildirgesinin düzenlenmesi kanunen işvereninin yükümlülüğü altındadır. Kişinin işe başladığı tarihten itibaren bu bildirgenin kuruma iletilmesi gerekmektedir.

SGK işe giriş sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet adresi üzerinden kişiler;

Kullanıcı adı,

Sistem şifresi,

İşyeri şifresi,

Güvenlik kodu ile

Sisteme giriş yaparak sorgulama ve bildirim işlemleri yapılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapılacak bildirim işlemleri için sisteme sadece işverenler giriş yapabilmektedir. Çalışanlar tarafından SGK işe giriş ve işten çıkış sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden rahatlıkla yapılabilir.

SGK İşe Giriş ve Çıkış Bildirgesi Ne Zaman Verilmelidir?

İşe giriş bildirgesi formu kişinin çalışma hayatına başladığı tarihten bir gün önce sistem üzerinden, işveren tarafından bildirilmesi gerekmektedir. Ancak işe giriş bildirgesi hakkında çeşitli istisnalarda kanunda sayılmıştır. Buna göre işe giriş bildirimi için:

İnşaat, tarım, hayvancılık sektörleri için, işe alım yapılan günün sonuna kadar,

Resmi tatilde işe başlanması halinde takip eden ilk iş günü,

İlk defa tescil edilen işyerleri için, tescil tarihini takiben 1 ay içinde verilmelidir.

İşe giriş bildirgesine benzer olarak işten çıkış bildirgesi içinde farklı süreler belirlenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna işe giriş ve çıkış tarihinden itibaren aynı gün içinde bildirimin yapılması gerekmektedir. İstisnai durumlar için takip eden ilk iş gününde bildirim yapılabilir.

SGK İşe Giriş ve Çıkış Bildirgesi Nasıl Verilir?