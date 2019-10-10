SGK İşyeri Tescil Evrakları nelerdir?

SGK İşyeri Tescil Evrakları 2019

SGK işyeri tescili için birçok farklı bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulmaktadır. İşyerinin özelliklerine göre işlemler değişiklik gösterebilir. Bir işyerinde sigortalı çalışanın bulunması halinde SGK’ya tescil işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Günümüzde tescil işlemleri birçok farklı resmi işlemde olduğu gibi elektronik ortam üzerinden yapılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tescil uygulamaları veya e-devlet üzerinden SGK’ya ilişkin birçok farklı işlem rahatlıkla gerçekleştirilebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri tescil uygulaması üzerinden; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve güvenlik kodu ile giriş yapılabilmektedir. SGK işyeri tescil evrakı için:

Gerçek kişi işyeri bildirgesi,

Tüzel kamu/özel işyeri bildirgesi,

Adi ortaklık işyeri bildirgesi,

Konut kapıcılığı işyeri bildirgesi,

Olmak üzere farklı türden bildirim işlemleri yapılmaktadır. Her bir bildirim işlemi için kişilerden farklı belgeler talep edilebilir.

SGK İşyeri Tescili Nasıl Yapılır?

SGK işyeri bildirgesi işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başlayacak kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini ifade etmektedir. Söz konusu kurumun özelliklerine göre bildirim işlemleri farklılık göstermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri tescil işlemleri elektronik ortam üzerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu il/ilçe müdürlüklerinden yapılabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri tescil işlemleri için kurum tarafından farklı bilgiler talep edilmektedir. SGK işyeri tescil işlemini Sosyal Güvenlik Kurumu tescil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Elektronik ortam üzerinden yapılan bildirim işlemlerinde:

İşyeri bilgileri,

Adres bilgileri,

NACE bilgisi,

Yönetici bilgileri ve

E – bildirge kullanıcı bilgileri.

Talep edilmektedir. Her bir adım için kişilerden farklı bilgiler talep edilir. Sisteme işlenen bilgiler yine kurum tarafından elektronik ortam üzerinden onaylanır.

Şahsa Ait İşyeri Tescili İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Gerçek kişi işyeri tescil bildirgesi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından birçok farklı belge talep edilmektedir. Şahıs işyerleri için kurum tarafından talep edilen başlıca belgeler arasında:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2 adet tescil bildirgesi,

Adres teyit belgesi,

Noter onaylı imza beyanı,

Vekâlet veya muhasebeci ek – 9 belgesi,

Yer almaktadır. Şahıs işyeri tescili için kişiler internet üzerinden de işlemlerini yapabilirler. Elektronik ortam üzerinden yapılan tescil işlemlerinde; sigortalı bilgisi, işyeri kodu vb. benzer bilgiler talep edilmektedir. SGK işyeri tescil evrakı kurum özelinde değişiklik göstermektedir.

Şirket Tescili İçin Gerekli Belgeler?

SGK dosya açılışı için gerekli olan evraklar söz konusu bildirimi yapacak kurumlara göre değişiklik göstermektedir. Günümüzde elektronik ortam üzerinden tescil işlemleri kısa süre içinde yapılabilmektedir. SGK işyeri tescil işlemleri şirket tarafından yapılacaksa:

Ortakların kimlik fotokopileri,

İkametgâh bilgileri,

Vergi levhası,

İmza sirküleri,

Ticaret Sicil Gazetesi vb.

Belgeler talep edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu tescil uygulaması üzerinden yapılan işlemlerde ise kişilerden:

Vergi numarası,

Sigortalı sayısı,

Ortak sayısı,

Ortak bilgileri vb.

Detaylı bilgiler istenmektedir. Sigortalı olarak kurumunuzda çalışmak isteyen kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tescil işlemleri için istenen tüm belgelerin ilgili kuruma eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

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