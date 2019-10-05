SGK Kesenek Bilgi Sistemi Nedir? Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK Kesenek Bilgi Sistemi Nedir?

SGK Kesenek Bilgi Sistemi , 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. 4 – C sigortalılık kapsamında hizmet veren çalışanların, resmi kurumları tarafından yapılan; sigorta prim ödemeleri, genel sağlık sigortası, hizmet süresi zammı vb. bilgilerin gönderildiği sistemdir. Kesenek Bilgi Sistemi aynı zamanda sorgulama işlemlerinin yapılmasına da olanak tanımaktadır. Bu kapsam doğrultusunda kamu idarelerine ait tahsilat, tahakkuk ve borç başta olmak üzere birçok bilgi sigortalı çalıştıran tarafından sorgulama yapılabilir.

Kesenek Bilgi Sistemi uygulaması üzerinden kanunun ön gördüğü süreler içinde yapılmadığı takdirde idari para cezası uygulanması ön görülmüştür. SGK Kesenek Bilgi Sistemi üzerinden işlem yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu Kesenek Sistemine internet üzerinden giriş yapabilirsiniz.

Kesenek Bilgi Sistemi Üzerinden Hangi İşlemler Yapılır?

Kesenek Bilgi Sistemi kullanım kılavuzu ve 5510 sayılı kanun kapsamında Kesenek Bilgi Sistemi hakkında detaylı açıklamalar yapılmıştır. Kanun ve kılavuzlarda yapılan açıklamalara göre Kesenek Bilgi Sistemi üzerinden yapılan başlıca işlemler:

Sigorta primleri,

Genel sağlık sigortası,

Fiili hizmet süresi zammı,

İtibari hizmet süresi zammı gönderimi,

Tahakkuk,

Tahsilat,

Borç ve diğer bilgilerin sorgulanması vb.

Olarak sınırlandırılabilir. 4 – C statüsüne sahip çalışanların resmi iş yerleri tarafından söz konusu işlemlerin yapılması gerekmektedir. Sistem üzerinden yapılan bu işlemler kanunda ve yönetmeliklerde belirlenen süreler içinde yapılmadığı takdirde idari para cezası uygulanmaktadır.

Kesenek Bilgi Sistemine Giriş Nasıl Yapılır?

Kesenek Bilgi Sistemine giriş yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi internet sayfası üzerinden E – SGK bölümü altında faaliyete başlayan Kesenek Bilgi Sistemi bölümüne giriş yaparak kullanılabilmektedir. İşyeri tescili, aylık prim ve hizmet belgelerinin internet üzerinden gönderilmesi için yapılan altyapı çalışmaları sonucu sistem aktif olarak hizmet vermeye başlamıştır. Kesenek Bilgi Sistemi üzerinden sisteme giriş yapmak için:

Kullanıcı adı,

Şifre,

Güvenlik kodu,

İlgili kutucuklara yazılması gerekmektedir. Söz konusu sistem üzerinden ilgili kurumların gönderim işlemlerini düzenli olarak yapmaları gerekmektedir.

Kesenek Bilgi Sistemi Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Ödemeleri

Kesenek Bilgi Sistemi aylık prim ve hizmet belgesi, sigortalı çalıştıran işverenlerin, bir aylık süre içinde çalışanlara ilişkin örneği, tebliğ ekinde belirtilen aylık prim ve hizmet belgesini:

Her ayın 15’ini takiben ayın 14’ü arasındaki maaşını, ayın 15’inde peşin alan sigortalı çalışanlar için maaş ödemesinin takvim ayının son gününe kadar,

Her ayın 1 – 30 arasında maaşını, ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan kişiler için her ayın 15’inci gününe kadar,

Her ayın 1 – 30 arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde alan sigortalı çalışanlar için maaş ödemesinin yapılması gereken ayın 15’inci gününe kadar,

Maaş ödeme dönemlerine göre ayrı ayrı olarak elektronik ortam üzerinden kuruma vermekle birlikte, prim, kesenek ve diğer kurum karşılıklarının aynı süreler içinde yapılması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna SGK Kesenek Bilgi Sistemi üzerinden bildirim yapılması gerekmektedir.

Kesenek Bilgi Sistemi Hatalı Kayıtların Düzeltilmesi

Kesenek Bilgi Sistemi hatalı kayıt yapılması halinde düzeltme işlemleri yapılabilmektedir. Hatalı kayıt sayısına göre sistem üzerinden yeni metin dosyası oluşturulabilmektedir. Tablo üzerinde yer alan hatalı girişlerde, ilgili kutucuğa çift tıklanarak tablo üzerinde düzeltme işlemleri yapılabilmektedir.

Sistem üzerinden hataların düzeltilmesi için iki farklı alternatif sunulmaktadır. Yeni kayıt ile ekleme yapabilir veya kayıt sil seçeneği ile hatalı kayıtların sistemden çıkarılmasını sağlayabilirsiniz. SGK Kesenek Bilgi Sistemi üzerinden yapılan eksik, hatalı veya gününde yapılmayan girişler için farklı ceza uygulamaları belirlenmiştir. Geç gönderilen bilgiler için idari para cezası uygulanır.