SGK Kredi Kartı İle Prim Ödeme Nasıl Yapılır?

SGK kredi kartı ile prim ödeme yöntemi hem işverenler hem de isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler için alternatif bir yöntemdir. Resmi işlemlerin büyük bir bölümünün elektronik ortama aktarılmasının ardından ödeme işlemleri oldukça kolay bir hale gelmiştir. İşverenler tarafından kredi kartı ile prim ödemesi yapılırken, işyeri sicil numarası gerekmektedir. Bunun yanı sıra, vatandaşların e-devlet üzerinden kreid kartı prim ödemelerini yapmaları mümkündür.

Soysal Güvenlik Kurumu prim ödemelerinin yanı sıra, vergi borcu, prim borcu vb. birçok farklı ödemenin benzer yöntemler kullanılarak yapılması mümkündür. Günümüzde bankalar aracılığıyla yapılan ödemelerde kredi kartıyla birlikte doğrudan banka kartı ile ödeme yapılması da mümkün hale getirilmiştir. SGK kredi kartı ile prim ödeme işlemlerinizi internet bankacılığı ile yapmanız da mümkündür.

SGK Kredi Kartı İle Prim Ödemesi Nereden Yapılır?

SGK prim ödeme işlemleri birçok farklı yöntem kullanılarak yapılabilir. Bu yöntemler arasında en kolayı internet üzerinden kredi kartı ile ödeme işlemleridir. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacağınız prim ödemeleri için:

E – devlet,

Mobil veya internet bankacılığı veya

Banka şubeleri ile

Kısa sürede işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu Kart İle Prim Ödeme Uygulaması vatandaşların prim borçlarını kolay bir şekilde yapmalarını imkân sağlar. Avantajlı ödeme işlemleri sayesinde prim borcu yapmadan kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

E – Devlet Üzerinden Kredi Kartı İle Prim Ödeme Yöntemi

Bankalar üzerinden yapılan ödemelerde ise kişilerin internet bankacılığı sistemini aktif olarak kullanmaları gerekmektedir. Bankaya tanımlı hesabınızın içinde yeterli bakiye olması durumunda doğrudan hesaptan prim ödemesi yapabilirsiniz.

E – devlet ile SGK prim ödeme işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Kart İle Prim Ödeme Uygulaması üzerinden yapılabilmektedir. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kişiler:

T.C. kimlik numarası ve

E – devlet şifresi ile

Sisteme giriş yaparak rahatlıkla kart ile ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler. E – devlet şifresi olmayan kişiler PTT şubeleri aracılığıyla şifrelerini temin edebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu alt yapısı aracılığıyla sağlanan hizmet kapsamında, kart ile birçok farklı ödemenin gerçekleştirilmesi de mümkündür. SGK kredi kartı ile prim ödeme hizmeti vatandaşlara her açıdan kolaylık sağlamaktadır.

Mobil Bankacılık Kredi Kartı Prim Ödemesi Nasıl Yapılır?

SGK prim ödeme son günü geçmeden önce, uzun süre banka kuyruğunda beklemek zorunda kalmadan, bankaların şubesiz bankacılık hizmetlerini kullanarak ödemelerinizi kart ile gerçekleştirmeniz mümkündür. Mobil bankacılık veya bireysel internet bankacılığı üzerinden hesabınıza giriş yaparak ödemeler sayfasından ilgili ödemeyi seçebilirsiniz. Bu yöntem ile hem kredi kartı hem de banka hesabından ödemelerin gerçekleştirilmesi mümkündür.

Bankaların sigorta primi ödemesi için sağladığı bir diğer avantaj ise hesabınızdan otomatik ödeme talimatı vererek ödemelerin her ay düzenli olarak yapılabilmesidir. Kredi kartınız veya hesabınız üzerinden otomatik talimat vererek her ay ödeme yapmak zorunda kalmadan ödemeleriniz kendiliğinden yapılır.

Kimler Kredi Kartı İle Prim Borcu Ödeyebilir?