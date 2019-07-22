SGK ve Maliye E- Haciz İle Şirketleri Kıskaç Altına Aldı!

Türkiye’de son yıllarda artan ekonomik sıkıntılar neticesinde birçok şirket devlet ve bankalar arasında sıkışmış durumda. Şirketlerin yaşadığı en büyük sıkıntılar arasında ise e- haciz uygulaması gelmektedir. SGK ve Maliye gibi devletin önemli kurumlarına borcu bulunan ve bu borçlarını süresinde ödemeyen firmaların banka hesaplarına e – haciz konmaktadır. Banka hesapları bloke olan şirketler ise mevcut borçlarını ödemekte zorlanmanın yanı sıra birde banka hesaplarına erişim sağlayamamaktadır.

Seçim döneminin bitmesinin ardından büyük bir hız kazanan yeni ekonomik politikalar ve yaptırımlar şirketleri zora sokmaktadır. Son günlerde Türkiye ekonomisinde önemli tartışmaların yaşanmasına neden olan e- haciz sistemi, SGK ve Maliye tarafından yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. E – haciz uygulamasının yağmur gibi başladığı bu dönemde şirketler ise e – haciz uygulamasıyla zorlu bir sürece girmişlerdir.

E - Haciz ile Şirketler Zor Durumda Kalmakta

SGK ve Maliye tarafından son dönemlerde e – haciz uygulamasının yaygınlaşması birçok şirketin hazırlıksız yakalanmasına neden oldu. Özellikle uzun süredir kurum borçlarını ödemeyen şirketler uygulama sonrasında hacizden kurtulmak için işlemlerine başladılar. Borçlarını ödemeyen şirketlerin banka hesaplarına el konulmasının yanı sıra birçok şirkette borçlarından dolayı yakın takibe alındır. E – haciz uygulamasının yakın dönemde daha da yaygınlaşarak uygulanacağı düşünülmektedir. Bu nedenle firmaların özellikle devlet kurumlarına olan borçlarını kısa süre içinde ödemeleri tavsiye edilmektedir.

E – Haciz Uygulaması Sadece Devlet Borçları İçin Kullanılıyor!

Türkiye’de hizmet veren hemen hemen tüm kamu kurum ve kuruluşları e – devlet sisteminden faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır. Yeni devletçilik anlayışı kapsamında elektronik ortamdan Maliye ve SGK gibi kurumların gerçekleştirdiği işlemlerde kolaylıkla takip edilebilmektedir. E – haciz uygulaması da kamu kurumlarına borcu bulunan ve borçlarını uzun süredir ödemeyen kişiler için uygulanmaktadır.

Bankalara ya da özel kurumlara olan borçlar bu uygulama kapsamında değerlendirilememektedir. E – haciz sorgulama işlemleri yaparak vatandaşların mevcut borçlarına ve hesaplarına haciz uygulanıp uygulanmadığını görmeleri de mümkündür.

Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar birçok şirketin ekonomik olarak sıkıntı yaşamasına neden olmuştur. Bununla birlikte devlete ödenmeyen borçların da e – haciz ile kontrol altına alınmaya başlanması beraberinde yeni ekonomik tartışmaların doğmasına neden olmuştur.

Haciz işlemleri

E – Haciz Uygulamasında Karşılaşılan Hatalar!

E – haciz uygulaması şirketlerin yanı sıra bireyler için de uygulanmaktadır.genellikle; trafik borçları, vergi borcu, maliye ve SGK borçları vb. alacaklısının devlet olduğu borçlarda uygulanmaktadır.

Elektronik haciz sistemi, sadece devlete yönelik borçların kişilerin maaşlarından ya da şirketlerin banka hesaplarından tahsil edilmesi için uygulanan bir sistemdir. E – haciz uygulaması sırasında birçok önemli hataya da rastlanmaktadır. Vatandaşların e – haciz uygulamasından şikâyetçi olduğu hataların önümüzdeki dönemlerde çözüme kavuşturulması beklenmektedir.

E – haciz sisteminde en çok karşılaşılan hatalardan biri; borçlu kişilere herhangi bir ödeme emrinin ulaştırılmadan haciz işlemlerinin uygulanmasıdır. Normalde ödeme emri kişilere veya kurumlara tebliğ edilmeden e – haciz uygulaması yapılamaz.

Sistemin ortaya çıkardığı bir diğer önemli sorun ise vergi mükelleflerinin bankalardan hak ve alacaklarının olup olmadığına dikkat edilmeden vergi daireleri tarafından e – haciz uygulanmasıdır. E – haciz işlemi uygulanmadan önce vergi mükelleflerinin bankalara yönelik durumlarının detaylıca incelenmesi gerekmektedir.

E –haciz sistemi kapsamında banka ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan anlaşmalara aykırı olarak uzun süre e – haciz uygulanabilmektedir. Ba nka ve Maliye arasında yapılan protokolde , e – haciz işleminin sadece bir gün için uygulanabileceği ön görülürken, bu süreler ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Bu sorunda e – haciz sisteminin vatandaşları zora soktuğu en önemli problemler arasında gösterilebilir.

Şirketlerin mevcut borcuna yönelik e – haciz uygulanması gerekirken, tüm hesapların e – haciz ile bloke edilmesi de uygulamada yapılan başlıca hatalardan biridir. Örneğin; 300 bin TL borcu bulunan bir şirket için e – haciz uygulamasıyla şirketin 500 bin TL’ye sahip banka hesabına haciz uygulanabilmektedir. Şirketleri en çok zora sokan problem olarak gösterilen bu durumun yeni düzenlemelerle çözüme kavuşturulması beklenmektedir.

Şirket borcu kapsamında amme alacağı olan kurumların, şirketten bu borçlarının tahsil edilip edilmediği araştırılmadan, şirket üyelerinin ya da bizatihi şirket hesaplarına e – haciz uygulanabilmektedir. E- haciz uygulamasının artış gösterdiği bu son dönemlerde bu nedene bağlı olarak şirketlerde önemli sorunlar meydana gelmektedir.