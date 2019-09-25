"Siber saldırılara karşı uçtan uca güvenlik sağlanmalı"
- Anadolu Ajansı İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka: - "Katar resmi haber ajansının siber saldırı altında 2017 yılında yayınladığı bir haber Körfez krizini tetikledi. Bu anlamda habercilikte siber saldırılara karşı uçtan uca güvenliğin sağlanması gerekiyor"
ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, "Habercilikte siber saldırılara karşı uçtan uca güvenliğin sağlanması gerekiyor." dedi.
HAVELSAN ve BTK iş birliğiyle düzenlenen "Siber Savaşlar ve Geleceği" temalı "5'inci Teknoloji Sohbetleri" etkinliğinde gerçekleştirilen "Yeni Nesil Kurumsal Siber Güvenlik ve Kritik Alt Yapıların Korunması" konulu panelde konuşan Şıvka, özellikle küresel anlamda yayın yapan medya kurumlarında siber saldırılara karşı güvenliğin en az iki aşamalı olması gerektiğini söyledi.
Haberciliğin 7 gün 24 saat yapılan bir iş olduğuna işaret eden Şıvka, "Bu sebeple altyapınızı da ona göre hazırlamanız gerekiyor. Anadolu Ajansı küresel çapta yayın yapan bir kuruluş, bu anlamda kritik altyapınızın yayın yaptığınız tüm dillerdeki abonelerinizin sistemleriyle uyumlu olması gerekli. Geliştirdiğiniz teknolojilerin de internetin olduğu her yerde düzgün çalışması gerekiyor." diye konuştu.
Kamu kurumlarının siber güvenlik alanındaki çalışmalarıyla ilgili sunumların yapıldığı panelde katılımcılara plaket takdim edildi.
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