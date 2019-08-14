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Sigaraya Yeni Zamlar Var Mı? 14 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları

Sigaraya Yeni Zamlar Var Mı? 14 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları

Ekonomi 14.08.2019, 01:14 Emir Yılmaz
Sigaraya Yeni Zamlar Var Mı? 14 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları
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Sigaraya Yeni Zamlar Var Mı? 14 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları

Sigara fiyatları güncellendi. 13 Ağustos itibariyle sigara ne kadar oldu? Tüm sigara fiyatlarını ve yeni zamları görebilirsiniz.
Sigaraya gelen son zamlar tepki çekmişti. Yaşanan zamlarla birlikte sigara fiyatları ciddi anlamda yükselmiş ve sigara tüketen vatandaşlar bu durumu protesto etmişti. Sigaraya yeni zamların geleceği konuşuluyor. 13 Ağustos itibariyle sigara fiyatları ne durumda? Ağustos ayında yeni bir zam olacak mı? Detayları sizlere aktaracağız.

Kent ve Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun, Samsun 216 ve Maltepe en fazla zam yapılan sigaralar oldu. Yapılan araştırmalara göre en fazla tüketilen sigaralara zamlarda yüksek oldu.

Marlboro Edge (Blue/Sky): 16 TL

Marlboro: 18 TL

Lark: 15 TL

#14 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları #Sigaraya Yeni Zamlar #Marlboro Edge (BlueSky): 16 TL #Marlboro: 18 TL #Lark: 15 TL
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