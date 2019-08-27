Sigaraya Zam İddiası! 27 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları

Sigara fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar sebebiyle, sigara içen vatandaşlar oldukça tepki göstermişti. Vatandaşlar sosyal medyada yayılan fotoğrafla birlikte yeni bir zammın olup olmadığını merak ediyor. Peki sigaraya zam var mı? İddialar gerçek mi?

Sigaraya 5 TL Zam

Sosyal medyada yayılan "sigara fiyatları" görseline göz attığımızda 5 TL'lik zam uygulandığı görülüyor. Milyonlarca kişi tarafından paylaşılan ve oldukça büyük tepki gösterilen sigara zammının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ise merak ediliyor.

Milyonlarca vatandaş fotoğrafı görüp çevresinde market ve bakkalara gittiğinde sigara zammının olmadığını gördü. British American Tobacco konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama kapsamında şuanda sigara fiyatlarına herhangi bir zam söz konusu değil. Fakat bu görsel yeni bir zammın işaretçisi olabilir. Öyle ki daha önceki zamlarda da ilk olarak bu tarz görseller yayılmış, sonradan zam yapılmıştı.

Sigaraya Zam Yapılacak mı?

Kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla birlikte bir paket içerisinde her bir sigaradan alınmakta olan asgari maktu vergi tutarı 0.3899 TL'ye çıkarılmış, 23 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla sigaralara 3 TL'ye varan zamlar yapılmıştı. Henüz bu zammın şoku atlatılmamışken, yeni bir zammın olup olmayacağı ise büyük merak konusu oldu. Peki sigaraya zam yapılacak mı?

British American Tobacco'dan ilk açıklama geldi. Yayınlanan görsellerin gerçeği yansıtmadığı, herhangi bir şekilde şuanda sigaraya zam yapılmayacağı belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada, gerçek olmayan ve kurgulanmış olan bu ve bunun gibi hiçbir görsele itibar edilmemesi gerektiği de ifade edildi.

27 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları

Henüz sigaralara bir zam yapılmadı. Güncel sigara fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

Marlboro Edge (Blue/Sky): 16 TL

Marlboro: 18 TL

Lark: 15 TL

Lark Reserve: 14,50 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode (Navy/Blue): 14 TL

L&M: 14,50 TL

L&M Mode (Red): 14 TL

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Marlboro Touch (Blues/Grey/Aqua/One): 17 TL

Parliament: 18,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

Violet Menthol – Slims: 12 TL

Winner Slims – Family: 10 TL

Winner Kısa – TF – Rouge: 9 TL

HD Blue Slims – Family: 9,50 TL

HD Katkısız Red uzun kısa: 9,50 TL

HD Blue Kısa Uzun: 9,50 TL

President Kısa uzun katkısız: 9,50 TL

President Q Size: 9 TL

Vigor Cerulean uzun kısa slim: 9,50 TL

Point Blue – Slims: 8,50 TL

Medley Kısa – Family: 8,50 TL

MMC Kısa – Family: 9,00 TL

Hazar Kısa – Family: 8,50 TL