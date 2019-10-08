Sigaraya Zam Yolda! Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hatasonu kızılcahamam'da yapılan AK Parti kampında, milletvekilleriyle istişare toplantısında buluştu. Bir milletvekili Erdoğan'a ücretli poşet uygulamasını hatırlatıp bunun toplum tarafından yanlış anlaşıldığını ve büyük tepki gördüklerini, sigara yasaklarında da benzer bir sonuç yaşanabileceğini belirtti. Bunun üzerine Erdoğan, sigarayla ilgili tek bir yasaktan dahi geri dönülmeyeceğinin altını çizerek, ilgili bakanlara "gerekirse vergileri üç kat artırın" talimatı verdi.

Erdoğan, elektronik sigaranın Türkiye'de yasak olmasına rağmen farklı yollar kullanılarak yurt dışından ülkeye getirildiğini ifade ederek buna yönelik denetimlerin çok büyük oranda artacağını vurguladı. Bir milletvekilinin puro içen partililerin bulunduğunu söyleyerek AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e bakmasıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Adana'da içer, herkesin olduğu yerde içmez diye espriyle karşılık verdi.

Puro kullanan milletvekillerinin olduğunu bildiğini ifade eden Erdoğan, Vergileri artırdığımız halde içiyorsunuz, şimdi vergileri üç katına çıkaracaklarını, pahalı pahalı içeceklerini söyledi.