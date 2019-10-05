Son Dakika
Milli sporcu Satı Burcu, şampiyonaya veda etti
Engelli dalışçı Beyaz'dan dünya rekoru
Adana'da “tek şişte et pişirme“ rekoru kırıldı
GİSPİR Boat Show Tuzla, kapılarını açtı
Lüks araçla “Drift” yapan arkadaşlara rekor ceza
“Devletin çelik bileği“ne özel video

Siirt OSB'de girişimcilere arsa tahsisi

- Kuracakları fabrikalarda 700 kişiye istihdam sağlanacağını taahhüt eden 5 firmaya 36 dönüm arsa tahsis edildi

Ekonomi 05.10.2019, 17:16
Siirt OSB'de girişimcilere arsa tahsisi
banner63

SİİRT (AA) - Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırım yapacak 5 firmaya arsa tahsisi yapıldı.

2'si İstanbul'dan 5 firma Siirt'te çeşitli alanlarda yatırım yapmak için OSB'de arsa talebinde bulundu. Kuracakları fabrikalarda 700 kişiye istihdam sağlayacağını taahhüt eden firmalara 36 dönüm arsa tahsis edildi.

Söz konusu arsa tahsisleri için düzenlenen imza töreninde konuşan Siirt TSO Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, yatırımcı firmalara OSB'de 36 dönüm arsanın tahsis edileceğini söyledi.

Siirt'te yatırım yapacaklara, girişimcilere her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirten Çalapkulu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen yatırım hamlesi ilimizde meyvelerini vermeye başladı. 2'si İstanbul'dan, 3'ü ilimizden 5 girişimci için paydaş kurumlarla iş birliğine giderek yatırım için gerekli altyapıyı sağladık. Triko, terlik ve ayakkabı, karton ambalaj, USB bellek ile cam sektörlerinde yatırım yapacak yatırımcılarımızı şimdiden tebrik ediyorum."

Daha sonra yatırımcılar, kuracakları fabrikanın iş gücü kapasiteleri hakkında davetlileri bilgilendirdi.

Program, imza töreniyle sona erdi.

#ekonomi #istihdam #siirt #yatırım
Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Trabzonspor 6 9
8. Sivasspor 6 9
9. Galatasaray 6 9
10. Başakşehir 6 8
11. Denizlispor 7 8
12. Ankaragücü 6 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Kasımpaşa 7 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 7 13
2. Altay 7 12
3. Bursaspor 7 12
4. Ümraniye 6 11
5. Hatayspor 6 11
6. Adana Demirspor 6 10
7. Balıkesirspor 6 10
8. Keçiörengücü 6 10
9. Osmanlıspor 6 10
10. Fatih Karagümrük 6 9
11. İstanbulspor 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 8 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Brighton 8 9
13. Sheffield United 7 8
14. Wolverhampton 7 7
15. Southampton 7 7
16. Everton 7 7
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Levante 8 11
10. Eibar 8 9
11. Valencia 7 9
12. Real Valladolid 7 9
13. Real Betis 8 9
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@