Son dakika… Otogaza zam geldi

Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 6 kuruş zamlı olacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre; bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 6 kuruş zam geliyor. Fiyat artışının ardından otogazın litre fiyatı İstanbul’da ortalama 3,71 liradan 3,77 liraya, Ankara’da 3,82 liradan 3,88 liraya, İzmir’de ise 3,74 liradan 3,80 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

(UGR-ACÖ-E)