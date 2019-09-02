Son Dakika
Aydın’da 89 düzensiz göçmen yakalandı
Balıklar tezgahlara serildi
Minik Eymen katil zanlıları adliyeye sevk edildi
Balık tezgahları hareketlendi, hamsi dolardan hızlı düşüyor
Terörden temizlenen yaylalarda moda rüzgarı esti
Lemina, Galatasaray için İstanbul’da
Borsa ilk yarıda yükseldi - 02 Eylül 2019
Yeni Aslan Radamel Falcao’nun kariyeri
Teroristlere ağır darbe
Serbest piyasada altın fiyatları- 02 Eylül 2019

Sonbahar kombinlerinin tamamlayıcısı ceketler Altınyıldız Classics'te

- Altınyıldız Classics'in, esnek, konforlu, hafif ve nem çekme özelliğine sahip sonbahar kombinlerinin tamamlayıcısı pamuklu ceketleri satılmaya başlandı

Ekonomi 02.09.2019, 12:02
Sonbahar kombinlerinin tamamlayıcısı ceketler Altınyıldız Classics'te

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics'in, esnek, konforlu, hafif ve nem çekme özelliğine sahip sonbahar kombinlerinin tamamlayıcısı pamuklu ceketler müşterilerinin beğenisine sunuldu.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, ceketler ister gündüz ister gece stilinde ekstra rahatlık sunacak. Havaların soğumaya başladığı bu günlerde, erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics’in pamuklu ceketleri hem spor hem şık giysilere başarıyla eşlik edecek.

Altınyıldız Classics’in her gardırobun vazgeçilmezi olan esnek, konforlu, hafif ve nem çekme özelliğine sahip pamuklu ceketleri ister gündüz ister gece stilinde ekstra rahatlık sunuyor.


#Altınyıldız Classics
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@