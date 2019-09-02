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Sonbahar kombinlerinin tamamlayıcısı ceketler Altınyıldız Classics'te
- Altınyıldız Classics'in, esnek, konforlu, hafif ve nem çekme özelliğine sahip sonbahar kombinlerinin tamamlayıcısı pamuklu ceketleri satılmaya başlandı
Ekonomi 02.09.2019, 12:02
İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics'in, esnek, konforlu, hafif ve nem çekme özelliğine sahip sonbahar kombinlerinin tamamlayıcısı pamuklu ceketler müşterilerinin beğenisine sunuldu.
Altınyıldız Classics’in her gardırobun vazgeçilmezi olan esnek, konforlu, hafif ve nem çekme özelliğine sahip pamuklu ceketleri ister gündüz ister gece stilinde ekstra rahatlık sunuyor.
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