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S&P Pakistan’ın kredi notu ve görünümünü teyit etti
- Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada Pakistan’ın B- olan uzun vadeli, B olan kısa vadeli kredi notlarının ve “durağan” olan görünümün teyit edildiği belirtildi
Ekonomi 29.08.2019, 15:06
LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Pakistan’ın kredi notunu ve not görünümü teyit etti.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada Pakistan’ın B- olan uzun vadeli, B olan kısa vadeli kredi notlarının ve “durağan” olan görünümün teyit edildiği belirtildi.
Açıklamada Pakistan’ın ekonomik görünümünde zayıflamanın görüldüğü, dış pozisyonunda yüksek stres seviyesinin dikkat çektiği, hükümetin bütçe açığını ve borç stokunu kontrol altına almaya çalıştığı kaydedildi.
Açıklamada Pakistan ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 3,3, gelecek yıl sonunda ise yüzde 2,4 büyüme kaydetmesini beklendiği vurgulandı.
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