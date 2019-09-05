SPK haftalık bülteni
İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Hava Yolları'nın 2 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.SPK haftalık bültenine göre, kurul, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret'in 9 milyon lira tutarındaki...
İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Hava Yolları'nın 2 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
Kurul, Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret hakkında yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 134 bin 442 lira ve Mercek Yayıncılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketine 67 bin 221 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
SPK ayrıca Gayrimenkul değerleme raporlarında bulunması gerekli asgari hususlara ilişkin kurulun 20 Temmuz 2007 tarih ve 27/781 sayılı kararının, “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ'in 31 Ağustos 2019 tarih ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması nedeniyle yürürlükten kaldırıldığını, 31 Ağustos 2019 tarihi itibariyle anılan Tebliğ ekinde yer alan "Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Hususlar"ın uygulanacağını bildirdi.