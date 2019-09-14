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SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 3 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Ekonomi 13.09.2019, 19:09 14.09.2019, 14:22
SPK haftalık bülteni
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İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 3 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret pay piyasasında 20 Ağustos 2019-11 Eylül 2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 3 kişi hakkında 16 Eylül 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

SPK, ayrıca 16 Eylül 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret pay piyasasında 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına, brüt takas yönteminin uygulanmasına, redili işlem ve açığa satış yasağı uygulanmasına, tek fiyat yöntemi ile işlem gerçekleştirilmesine karar verdi.

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#SPK haftalık bülteni
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