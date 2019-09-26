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SPK haftalık bülteni
İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Bankası'nın 7 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.SPK haftalık bültenine göre, kurul, Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret'in 15 milyon 520 bin 59,50...
Ekonomi 26.09.2019, 19:02 26.09.2019, 19:10
İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Bankası'nın 7 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
Kurul, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ unvanlı bir varlık kiralama şirketinin kuruluşuna ilişkin hazırlanan esas sözleşme metnine kurulca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.
Analiz Faktoring'e 30 bin 961 lira, Bilgi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik'e 308 bin 408 lira, GCM Yatırım Menkul Değerler'e 114 bin 924 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştıran SPK, Aksel Yatırım Holding'in hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
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