Son Dakika
İstanbul'daki deprem Bahçelievler
Dünya Halter Şampiyonası'nda dereceye giremedi
Depreme AVM’de yakalanan vatandaşların panik anları kamerada
Çerkezköy’de terör operasyonu: 4 gözaltı
ABD’den Rusya’ya Suriye yaptırımı
KKTC Başbakanı Tatar’dan İstanbul’daki deprem dolayısı geçmiş olsun mesajı

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Bankası'nın 7 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.SPK haftalık bültenine göre, kurul, Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret'in 15 milyon 520 bin 59,50...

Ekonomi 26.09.2019, 19:02 26.09.2019, 19:10
SPK haftalık bülteni
banner63

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Bankası'nın 7 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret'in 15 milyon 520 bin 59,50 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri'nin 60 milyon lira Birikim Varlık Yönetim'in 139 milyon lira, Vakıf Faktoring'in 699 milyon lira, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler'in 1 milyar 200 milyon lira, Garanti Bankası'nın 7 milyar lira Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar 83 milyon lira, Ünlü Menkul Değerler'in 150 milyon lira, Türkiye İş Bankası'nın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ unvanlı bir varlık kiralama şirketinin kuruluşuna ilişkin hazırlanan esas sözleşme metnine kurulca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Analiz Faktoring'e 30 bin 961 lira, Bilgi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik'e 308 bin 408 lira, GCM Yatırım Menkul Değerler'e 114 bin 924 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştıran SPK, Aksel Yatırım Holding'in hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

#SPK
Yorumlar (0)
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@