SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 1 kişi hakkında borsalarda 6 ay geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ pay piyasasında 18 Eylül 2019-25 Eylül 2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 1 kişi hakkında 30 Eylül 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

SPK, 30 Eylül 2019 tarihinden başlama üzere İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ pay piyasasında 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına, tek fiyat işlem yönteminin uygulanmasına karar verdi.