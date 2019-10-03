SPK haftalık bülteni
İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), QNB Finans Yatırım Menkul Değerler'in 480 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.SPK haftalık bültenine göre, kurul, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın...
İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), QNB Finans Yatırım Menkul Değerler'in 480 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 100 milyon lira, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler'in 480 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK, Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 1 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını ve söz konusu kişi hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi.
Kurul, ayrıca Ral Yatırım Holding pay piyasasında 5 Eylül 2019-19 Eylül 2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yarından itibaren başlamak üzere 4 kişi hakkında borsalarda geçici işlem yasağı uygulanmasını, şirketin yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasını ve tek fiyat işlem yönteminin uygulanmasını kararlaştırdı.
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