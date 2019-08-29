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SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Halkbank'ın 25 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.SPK haftalık bültenine göre, kurul Vakıf Finansal Kiralama'nın 35 milyon lira tutarındaki, İdealist Danışmanlık'ın...

Ekonomi 29.08.2019, 19:23 29.08.2019, 22:00
SPK haftalık bülteni
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İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Halkbank'ın 25 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Vakıf Finansal Kiralama'nın 35 milyon lira tutarındaki, İdealist Danışmanlık'ın 4 milyon 359 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Huzur Faktoring'in 100 milyon lira, İnfo Yatırım Menkul Değerler'in 64 milyon lira, Şeker Finansal Kiralama'nın 250 milyon lira, Halkbank'ın 25 milyar lira, DenizBank'ın 20 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Yatırım Finansman Menkul Değerlere 92 bin 883 lira, Global Menkul Değerlere 92 bin 883 lira, Aksa Enerji Üretime 30 bin 961 lira, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik'e 30 bin 961 lira, Altınyağ Kombinalarına 38 bin 308 lira, Atlantis Yatırım Holding'e 38 bin 308 lira, Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 3 kişiye toplam 104 bin 196 lira, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 30 bin 961 lira, Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ (OLMIP) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 24 bin 672 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK, Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 7 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması ve söz konusu kişiler hakkında 2 yıl süreyle borsalarda geçici işlem yapma yasağı getirilmesini, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 2 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını ve bu kişiler hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesini, söz konusu kişiler hakkında Kurul'un 27 Kasım 2015 tarihli kararı uyarınca 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilmesi sebebiyle söz konusu 6 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşülmesini, Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 1 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını ve söz konusu kişi hakkında 2 yıl süreyle borsalarda geçici işlem yapma yasağı getirilmesini kararlaştırdı.

#SPK
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