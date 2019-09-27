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SPK'dan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliği'nde değişiklik
- Değişiklik ile kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, kamu şirketleri ve iştiraklerine proje geliştirme ve mali fizibilite gibi hizmetleri verebilmesinin önü açıldı
Ekonomi 27.09.2019, 11:37
İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, kamu şirketleri ve iştiraklerine proje geliştirme ve mali fizibilite hizmetleri verebilmesinin önünü açan düzenlemeye gidildi.
SPK'nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ortaklıkların yatırım faaliyetlerine ilişkin sınırlamaların yer aldığı bölümde değişikliğe gidildi.
Böylece, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıkların; kamu şirketleri ve iştiraklerine proje geliştirme ve mali fizibilite gibi hizmetleri verebilmesinin önü açıldı.
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