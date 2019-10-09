Spot piyasada doğal gaz fiyatları 09 Ekim 2019
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 466 lira 32 kuruş olarak belirlendi.
ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 466 lira 32 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 739 bin 402 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 5 milyon 651 bin 328 lira olarak gerçekleşmişti.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 510 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise bin 422 lira 33 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 110 milyon 991 bin 453 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 541 bin 739 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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