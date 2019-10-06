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Spot piyasada doğal gaz fiyatları
ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 464 lira 29 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 396 bin...
Ekonomi 06.10.2019, 14:14
ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 464 lira 29 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 396 bin 821 lira oldu. Bu rakam cuma günü 5 milyon 515 bin 304 lira olarak gerçekleşmişti.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 508 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise bin 420 lira 36 kuruş olarak açıklandı.
Öte yandan BOTAŞ verilerine göre, Türkiye'ye dün 95 milyon 469 bin metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 99 milyon 878 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.
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