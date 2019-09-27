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Spot piyasada doğal gaz fiyatları - 27 Eylül 2019

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 502 lira 57 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 18 milyon 2 bin...

Ekonomi 27.09.2019, 14:56 27.09.2019, 15:11
Spot piyasada doğal gaz fiyatları - 27 Eylül 2019
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 502 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 18 milyon 2 bin 698 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 24 milyon 531 bin 798 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 502 lira 57 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 11 milyon 982 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 547 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise bin 457 lira 49 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 120 milyon 533 bin metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 109 milyon 411 bin metreküp olarak geçti.

#Enerji Piyasaları İşletme AŞ #Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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