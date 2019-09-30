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Spot piyasada doğal gaz fiyatları - 30 Eylül 2019

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 465 lira 22 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 255 bin...

Ekonomi 30.09.2019, 14:20 30.09.2019, 14:30
Spot piyasada doğal gaz fiyatları - 30 Eylül 2019

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 465 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 255 bin 960 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 14 milyon 422 bin 901 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 465 lira 22 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 540 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 509 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise bin 421 lira 26 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 85 milyon 123 bin 41 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 86 milyon 40 bin 355 metreküp olarak geçti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) #Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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