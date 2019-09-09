Son Dakika
Turizmde 7 ayda tesislerde doluluk oranı yüzde 50 oldu
Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyareti
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı
Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
KDK, işçinin “meslek kodu“ sorununu çözdü
Kadıköy'deki cinayet
Borsa günün ilk yarısında 100.000 puanı aştı
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 466 lira 28 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 607...

Ekonomi 09.09.2019, 14:05 09.09.2019, 14:18
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 466 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 607 bin 122 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 265 bin 824 lira 75 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 466 lira 28 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 141 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 510 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise bin 422 lira 29 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 86 milyon 835 bin metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 85 milyon 28 bin 16 metreküp olarak kayıtlara geçti.

#doğal gaz #EPİAŞ #Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 04:50
Güneş 06:16
Öğle 12:51
İkindi 16:26
Akşam 19:16
Yatsı 20:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@