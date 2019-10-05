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Spot piyasada doğal gaz fiyatları
ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 477 lira 91 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 515 bin...
Ekonomi 05.10.2019, 14:21
ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 477 lira 91 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 515 bin 304 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 453 bin 745 lira olarak gerçekleşmişti.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 522 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise bin 433 lira 57 kuruş olarak açıklandı.
Öte yandan BOTAŞ verilerine göre, Türkiye'ye dün 106 milyon 300 bin metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 103 milyon 31 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.
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